Розклад святкових богослужінь на Великдень у храмах Ужгорода і Мукачева
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5 травня Православна церква України на Закарпатті святкуватиме Воскресіння Христове
У неділю, 5 травня, Православна церква України на Закарпатті святкуватиме Воскресіння Христове.
ZAXID.NET публікує розклад великодніх богослужінь ПЦУ у храмах Ужгорода та Мукачева
Ужгород
Єпархіальний храм преподобного Амфілохія Почаївського (вул.Станційна,16а)
- 00:00 – Пасхальна утреня;
- 01:30 – Божественна літургія;
- 04:00 –12:00 – освячення пасхальних кошиків.
Спасо-Преображенський храм (вул. Романа Шухевича, 8 Б)
- 00:00 – Пасхальна утреня;
- 01:30 – Божественна літургія;
- 03:00 – 04:00 – освячення пасхальних кошиків;
- 07:00 – 08:00 – освячення дитячих кошикіХрам Святої Трійці (вул. Тімірязєва, 15 д)
- 00:00 – 01:30 – Пасхальна утреня;
- 01:30 – Божественна літургія;
- 01:30 – 03:00 – освячення пасхальних кошиків.
Мукачево
Свято-Успенський храм (вул. Ярослава Мудрого, 42 а)
- 03:00 – 04:30 – Пасхальна утреня;
- 05:00 – 06:30 – Божественна літургія;
- 07:00 – 09:00 – освячення пасхальних кошиків.
Спасо-Преображенський храм (вул. Івана Франка – бічна)
- 04:00 – 05:30 – Пасхальна утреня;
- 06:00 – 07:00 – Божественна літургія;
- 07:00 – 09:00 – освячення пасхальних кошиків.
Військовий храм святого великомученика Георгія Переможця (вул. Ілони Зріні)
- 00:00 – 01:30 – Пасхальна утреня;
- 02:00 – 03:00 – Божественна літургія;
- 03:00 – 07:00 – освячення пасхальних кошиків.
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