фото Суспільного

5 травня Православна церква України на Закарпатті святкуватиме Воскресіння Христове

У неділю, 5 травня, Православна церква України на Закарпатті святкуватиме Воскресіння Христове. ZAXID.NET публікує розклад великодніх богослужінь ПЦУ у храмах Ужгорода та Мукачева Ужгород Єпархіальний храм преподобного Амфілохія Почаївського (вул.Станційна,16а) 00:00 – Пасхальна утреня;

01:30 – Божественна літургія;

04:00 –12:00 – освячення пасхальних кошиків. Спасо-Преображенський храм (вул. Романа Шухевича, 8 Б) 00:00 – Пасхальна утреня;

01:30 – Божественна літургія;

03:00 – 04:00 – освячення пасхальних кошиків;

07:00 – 08:00 – освячення дитячих кошикіХрам Святої Трійці (вул. Тімірязєва, 15 д)

00:00 – 01:30 – Пасхальна утреня;

01:30 – Божественна літургія;

01:30 – 03:00 – освячення пасхальних кошиків. Мукачево Свято-Успенський храм (вул. Ярослава Мудрого, 42 а) 03:00 – 04:30 – Пасхальна утреня;

05:00 – 06:30 – Божественна літургія;

07:00 – 09:00 – освячення пасхальних кошиків. Спасо-Преображенський храм (вул. Івана Франка – бічна) 04:00 – 05:30 – Пасхальна утреня;

06:00 – 07:00 – Божественна літургія;

07:00 – 09:00 – освячення пасхальних кошиків. Військовий храм святого великомученика Георгія Переможця (вул. Ілони Зріні) 00:00 – 01:30 – Пасхальна утреня;

02:00 – 03:00 – Божественна літургія;

03:00 – 07:00 – освячення пасхальних кошиків.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter