Розклад святкових богослужінь у церквах Чернівців на Страсний тиждень і Великдень
У храмах міста відбудуться виніс Плащаниці та освячення великодніх кошиків
Віряни Української греко-католицької церкви та Православної церкви України в неділю, 12 квітня, святкуватимуть Воскресіння Христове. З четверга, 9 квітня, в храмах Чернівців відбуватимуться святкові богослужіння. У п’ятницю, перед Великоднем, священники виноситимуть Плащаницю.
ZAXID.NET публікує розклади богослужінь у головних церквах Чернівців:
Кафедральний храм Преподобної Параскеви ПЦУ (вул. Заньковецької, 24)
11 квітня. Велика субота
- 8:00 – Божественна літургія;
- 18:00-21:00 – освячення пасхальних кошиків;
- 23:30 – Полуношниця.
12 квітня. Світле христове Воскресіння. Великдень
- 00:00 – хресний хід навколо храму;
- 00:30 – Пасхальна рання;
- 02:00 – святкова Божественна літургія;
- 03:30-7:00 – освячення пасхальних кошиків;
- 7:00 – друга святкова Божественна літургія;
- 9:00–12:00 – освячення пасхальних кошиків;
- 15:00 – Велика Пасхальна вечірня.
Церква трьох святителів ПЦУ (вул. Коцюбинського, 2)
10 квітня. Велика п’ятниця
- 09:00 – Царські часи;
- 16:00 – вечірня з виносом святої Плащаниці.
11 квітня. Велика субота
- 09:00 – Божественна літургія святого Василія Великого;
- 23:00 – сповідь.
12 квітня. Світле христове Воскресіння. Великдень
- з 00:00 – опівнічниця, хресний хід навколо храму, Великодня утреня, святкова божественна літургія, освячення пасок;
- з 04:00 до 09:00 – освячення пасок кожні 30 хв. у внутрішньому дворику храму.
13 квітня. Великодній понеділок
- 09:00 – Божественна літургія.
На сайті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича повідомили, що увійти до храму та на територію університету можна буде до 23:30, а вийти віряни зможуть після завершення комендантської години – з 04:00.
Собор Різдва Христового ПЦУ (вул. Небесної сотні, 30)
9 квітня. Великий четвер
- 07:30 – сповідь, літургія;
- 17:00 – утреня з читанням 12 Старсних євангілієвських зачал.
10 квітня. Велика п’ятниця
- 07:30 – сповідь, літургія;
- 17:00 – вечірня з виносом святої Плащаниці.
11 квітня. Велика субота
- 07:30 – сповідь, літургія;
- з 17:00 до 20:00 – освячення пасок;
- з 23:00 – святе Богослужіння.
12 квітня. Світле христове Воскресіння. Великдень
- 00:00 – Хресний хід навколо собору, Великодня утрення, літургія;
- 04:00–11:00 – освячення пасок;
- 17:00 – вечірня з миропомазанням.
Храм рівноапостольного князя Володимира ПЦУ (вул. Воробкевича)
11 квітня. Велика субота
- з 23:00 до ранку – свята літургія.
12 квітня. Світле христове Воскресіння. Великдень
- 05:00 – свята великодня літургія та освячення великодніх кошиків.
Кафедральний собор успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ (вул. Руська, 28)
11 квітня. Велика субота
- 07:30 – вечірня з літургією;
- 12:00–20:00 – Благословення пасок (кожні 30 хвилин).
12 квітня. Світле христове Воскресіння. Великдень
- 06:00 – Надгробне, утреня;
- 07:30 та 10:00 – свята літургія;
- 17:00 – вечірня.
Храм Успіння Пресвятої Богородиці на проспекті Незалежності, 141
11 квітня. Велика субота
- 8:00 – акафіст;
- 9:00 – літургія Василія Великого.
12 квітня. Світле христове Воскресіння. Великдень
- 04:00 – початок Пасхального Богослужіння;
- 07:00–09:00 – освячення пасок.