У церквах Чернівців лозу освячуватимуть до обіду

5 квітня Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Вербну неділю. ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Чернівців. Кафедральний храм Преподобної Параскеви ПЦУ (вул. Заньковецької, 24) 06:00 – утреня;

07:00 – свята літургія за здоров’я;

09:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;

17:00 – вечірня свята літургія. Церква трьох святителів ПЦУ (вул. Коцюбинського, 2) 07:00 – утреня;

09:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;

16:00 – вечірня свята літургія. Собор Різдва Христового ПЦУ (вул. Небесної сотні, 30) 07:00 – літургія свт.Іоана Золотоустого;

08:30 – сповідь;

10:00 – божественна літургія;

11:30 – освячення вербових гілок;

17:00 – вечірнє богослужіння, акафіст. Храм рівноапостольного князя Володимира ПЦУ (вул. Воробкевича) 07:00 – утреня з літургією (за здоров'я);

10:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;

12:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;

17:00 – вечірнє богослужіння. Кафедральний собор успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ (вул. Руська, 28) 07:30 – божественна літургія;

09:00 – утреня;

10:00 – божественна літургія з освяченням вербних гілок;

12:00 – божественна літургія з освяченням вербних гілок;

17:30 – вечірня;

18:00 – божественна літургія.

