Розклад святкових богослужінь у церквах Чернівців на Вербну неділю
5 квітня віряни УГКЦ та ПЦУ освячуватимуть вербові гілки
У церквах Чернівців лозу освячуватимуть до обіду
5 квітня Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Вербну неділю. ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Чернівців.
Кафедральний храм Преподобної Параскеви ПЦУ (вул. Заньковецької, 24)
- 06:00 – утреня;
- 07:00 – свята літургія за здоров’я;
- 09:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;
- 17:00 – вечірня свята літургія.
Церква трьох святителів ПЦУ (вул. Коцюбинського, 2)
- 07:00 – утреня;
- 09:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;
- 16:00 – вечірня свята літургія.
Собор Різдва Христового ПЦУ (вул. Небесної сотні, 30)
- 07:00 – літургія свт.Іоана Золотоустого;
- 08:30 – сповідь;
- 10:00 – божественна літургія;
- 11:30 – освячення вербових гілок;
- 17:00 – вечірнє богослужіння, акафіст.
Храм рівноапостольного князя Володимира ПЦУ (вул. Воробкевича)
- 07:00 – утреня з літургією (за здоров'я);
- 10:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;
- 12:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;
- 17:00 – вечірнє богослужіння.
Кафедральний собор успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ (вул. Руська, 28)
- 07:30 – божественна літургія;
- 09:00 – утреня;
- 10:00 – божественна літургія з освяченням вербних гілок;
- 12:00 – божественна літургія з освяченням вербних гілок;
- 17:30 – вечірня;
- 18:00 – божественна літургія.
