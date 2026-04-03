фото з відкритих джерел

Розклад святкових богослужінь у храмах Хмельницького з 4 по 5 квітня

У неділю, 5 квітня, християни східного обряду відзначають свято Входу Господнього в Єрусалим. Традиційно цього дня у церквах відбуватиметься освячення вербових гілок. ZAXID.NET підготував розклад богослужінь в основних храмах Хмельницького. Храм всіх Святих Землі Української (вул. Тернопільська, 24) 4 квітня: Лазарева субота 08:00 – загальна сповідь;

09:00 – літургія;

17:00 – Всенічна. 5 квітня: Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим 08:00 – загальна сповідь;

09:00 – святкова літургія, опісля – освячення верби. Храм Святого Архистратига Божого Михаїла (вулиця Шухевича, 4А) 4 квітня: Лазарева субота 08:00 – часи;

08:30 – літургія, сповідь і причастя;

18:00 – вечірня, освячення верби. 5 квітня: Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим 08:00 – часи;

08:30 – літургія, сповідь і причастя, після чого – освячення верби. Храм Святого Пантелеймона Цілителя (вул. Івана Мазепи, 26/1) 4 квітня: Лазарева субота 08:00 – сповідь;

09:00 – богослужіння; 5 квітня: Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим 08:00 – сповідь;

09:00 – богослужіння;

10:40 – освячення верби. Парафія Новомучеників Українського Народу УГКЦ (вул, Кам'янецька, 94/3А) 4 квітня: Лазарева субота 10:00 – богослужіння. 5 квітня: Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим 10:00, 12:00, 17:00 – літургія.

