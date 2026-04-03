Розклад святкових богослужінь у церквах Хмельницького на Вербну неділю
У неділю, 5 квітня, християни східного обряду відзначають свято Входу Господнього в Єрусалим. Традиційно цього дня у церквах відбуватиметься освячення вербових гілок. ZAXID.NET підготував розклад богослужінь в основних храмах Хмельницького.
Храм всіх Святих Землі Української (вул. Тернопільська, 24)
4 квітня: Лазарева субота
- 08:00 – загальна сповідь;
- 09:00 – літургія;
- 17:00 – Всенічна.
5 квітня: Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим
- 08:00 – загальна сповідь;
- 09:00 – святкова літургія, опісля – освячення верби.
Храм Святого Архистратига Божого Михаїла (вулиця Шухевича, 4А)
4 квітня: Лазарева субота
- 08:00 – часи;
- 08:30 – літургія, сповідь і причастя;
- 18:00 – вечірня, освячення верби.
5 квітня: Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим
- 08:00 – часи;
- 08:30 – літургія, сповідь і причастя, після чого – освячення верби.
Храм Святого Пантелеймона Цілителя (вул. Івана Мазепи, 26/1)
4 квітня: Лазарева субота
- 08:00 – сповідь;
- 09:00 – богослужіння;
5 квітня: Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим
- 08:00 – сповідь;
- 09:00 – богослужіння;
- 10:40 – освячення верби.
Парафія Новомучеників Українського Народу УГКЦ (вул, Кам'янецька, 94/3А)
4 квітня: Лазарева субота
- 10:00 – богослужіння.
5 квітня: Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим
- 10:00, 12:00, 17:00 – літургія.
