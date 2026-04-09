Розклад святкових богослужінь у церквах Тернополя на Страсний тиждень і Великдень
12 квітня УГКЦ та ПЦУ святкуватимуть Воскресіння Христове
У неділю, 12 квітня, Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Великдень.
ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Тернополя.
Архикатедральний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ (вул. Гетьмана Сагайдачного, 14)
10 квітня. Велика п’ятниця.
- 07:00 – великі (царські) часи;
- 11:00 – вечірня з винесенням святої плащаниці;
- 18:00 – єрусалимська утреня.
11 квітня. Велика субота.
- 07:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого;
- 13:00-20:00 – освячення пасок;
- 20:00 – надгробне;
- 20:30 – воскресна утреня;
- 21:30 – воскресна свята літургія.
12 квітня. Світле Христове Воскресіння. Великдень.
- 06:00 – воскресна утреня;
- 07:00 – архиєрейська свята літургія;
- 10:00 – свята літургія;
- 12:00 – свята літургія та воскресна вечірня.
Церква воздвиження чесного хреста ПЦУ (Надставна церква, вул. Над Ставом, 16)
10 квітня. Велика п’ятниця.
- 09:00 – великі (царські) часи;
- 11:00-23:00 – виніс плащаниці.
11 квітня. Велика субота.
- 09:00-23.00 – поклоніння до плащаниці, служба Божа;
- 10:00-23:00 – освячення пасок.
12 квітня. Світле Христове Воскресіння. Великдень.
- 07:00 – свята літургія;
- 09:00 – свята літургія та воскресна вечірня.
Кафедральний собор Різдва Христового ПЦУ (вул. Руська, 22)
10 квітня. Велика п’ятниця.
- 08:00 – царські часи, вечірня з чином виносу плащаниці.
11 квітня. Велика субота.
- 08:00 – вечірня з літургією святого Василія Великого, парастас;
- 12:00-20:00 – освячення пасок;
- 20:00 – полуношниця.
12 квітня. Світле Христове Воскресіння. Великдень.
- 05:30 – пасхальна утреня, божественна літургія, освячення пасок;
- 17:00 – великоднє вечірнє богослужіння.
13 квітня. Світлий понеділок.
- 8:00 – божественна літургія;
- 10:00 – божественна літургія;
- 17: 00 – пасхальне вечірнє богослужіння.
Церква Матері Божої неустанної помочі УГКЦ (бульвар Данила Галицького, 1а)
10 квітня. Велика п’ятниця.
- 08:00 – великі царські часи та вечірня з виставленням плащаниці;
- 18:00 – єрусалимська утреня.
11 квітня. Велика субота.
- 08:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого (за упокій);
- 13:00-19:00 – освячення пасок (щопівгодини);
- 20:30 – надгробне, воскресна утреня та св. літургія.
12 квітня. Світле Христове Воскресіння. Великдень.
- 08:00 – свята літургія;
- 10:00 – свята літургія;
- 12:00 – свята літургія.
Церква успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ (вул. Князя Острозького, 55)
10 квітня. Велика п’ятниця.
- 08:00 – великі царські часи та вечірня з виставленням плащаниці;
- 18:00 – єрусалимська утреня.
11 квітня. Велика субота.
- 07:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого (за упокій);
- 13:00-19:00 – освячення пасок (щопівгодини);
- 20:30 – надгробне, воскресна утреня та свята літургія.
12 квітня. Світле Христове Воскресіння. Великдень.
- 08:00 – свята літургія;
- 10:00 – свята літургія;
- 12:00 – свята літургія;
- 18:00 – свята літургія.
Свято-Троїцький духовний центр ПЦУ (проспект Злуки, 28)
10 квітня. Велика п’ятниця.
- 08:00 – царські часи;
- 12:00 – вечірня з виносом плащаниці;
- 17:00 – єрусалимська рання, хресний хід з плащаницею.
11 квітня. Велика субота.
- 08:00 – літургія;
- 13:00 – освячення пасок;
- 23:00 – поховання Плащаниці.
12 квітня. Світле Христове Воскресіння. Великдень.
- 08:00 – свята літургія;
- 10:00 – свята літургія;
- 12:00 – свята літургія.
Церква святого апостола Петра УГКЦ (вул. Володимира Великого, 1а)
11 квітня. Велика субота.
- 06:00 – молитва спільноти Лицарі Колумба;
- 07:00 – вечірня з літургією Василія Великого;
- 10:00-19:00 – благословення пасок;
- 20:30 – надгробне;
- 21:00 – пасхальна утреня;
- 22:00 – пасхальна божественна літургія за парафіян, благословення пасок.
12 квітня. Світле Христове Воскресіння. Великдень.
- 06:30 – божественна літургія за парафіян;
- 08:00 – божественна літургія на всяке прошення;
- 10:00 – божественна літургія на всяке прошення для воїнів, благословення пасок;
- 12:00 – божественна літургія на всяке прошення для дітей, благословення пасок для дітей;
- 14:00 – божественна літургія на всяке прошення для молоді;
- 15:30 – свята тайна хрещення;
- 18:00 – божественна літургія на всяке прошення, молебень до Богородиці;
- 20:00 – божественна літургія на всяке прошення.