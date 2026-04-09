Кошики з пасками освячуватимуть переважно у суботу

У неділю, 12 квітня, Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Великдень. ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Тернополя. Архикатедральний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ (вул. Гетьмана Сагайдачного, 14) 10 квітня. Велика п’ятниця. 07:00 – великі (царські) часи;

11:00 – вечірня з винесенням святої плащаниці;

18:00 – єрусалимська утреня. 11 квітня. Велика субота. 07:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого;

13:00-20:00 – освячення пасок;

20:00 – надгробне;

20:30 – воскресна утреня;

21:30 – воскресна свята літургія. 12 квітня. Світле Христове Воскресіння. Великдень. 06:00 – воскресна утреня;

07:00 – архиєрейська свята літургія;

10:00 – свята літургія;

12:00 – свята літургія та воскресна вечірня. Церква воздвиження чесного хреста ПЦУ (Надставна церква, вул. Над Ставом, 16) 10 квітня. Велика п’ятниця. 09:00 – великі (царські) часи;

11:00-23:00 – виніс плащаниці. 11 квітня. Велика субота. 09:00-23.00 – поклоніння до плащаниці, служба Божа;

10:00-23:00 – освячення пасок. 12 квітня. Світле Христове Воскресіння. Великдень. 07:00 – свята літургія;

09:00 – свята літургія та воскресна вечірня. Кафедральний собор Різдва Христового ПЦУ (вул. Руська, 22) 10 квітня. Велика п’ятниця. 08:00 – царські часи, вечірня з чином виносу плащаниці. 11 квітня. Велика субота. 08:00 – вечірня з літургією святого Василія Великого, парастас;

12:00-20:00 – освячення пасок;

20:00 – полуношниця. 12 квітня. Світле Христове Воскресіння. Великдень. 05:30 – пасхальна утреня, божественна літургія, освячення пасок;

17:00 – великоднє вечірнє богослужіння. 13 квітня. Світлий понеділок. 8:00 – божественна літургія;

10:00 – божественна літургія;

17: 00 – пасхальне вечірнє богослужіння. Церква Матері Божої неустанної помочі УГКЦ (бульвар Данила Галицького, 1а) 10 квітня. Велика п’ятниця. 08:00 – великі царські часи та вечірня з виставленням плащаниці;

18:00 – єрусалимська утреня. 11 квітня. Велика субота. 08:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого (за упокій);

13:00-19:00 – освячення пасок (щопівгодини);

20:30 – надгробне, воскресна утреня та св. літургія. 12 квітня. Світле Христове Воскресіння. Великдень. 08:00 – свята літургія;

10:00 – свята літургія;

12:00 – свята літургія. Церква успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ (вул. Князя Острозького, 55) 10 квітня. Велика п’ятниця. 08:00 – великі царські часи та вечірня з виставленням плащаниці;

18:00 – єрусалимська утреня. 11 квітня. Велика субота. 07:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого (за упокій);

13:00-19:00 – освячення пасок (щопівгодини);

20:30 – надгробне, воскресна утреня та свята літургія. 12 квітня. Світле Христове Воскресіння. Великдень. 08:00 – свята літургія;

10:00 – свята літургія;

12:00 – свята літургія;

18:00 – свята літургія. Свято-Троїцький духовний центр ПЦУ (проспект Злуки, 28) 10 квітня. Велика п’ятниця. 08:00 – царські часи;

12:00 – вечірня з виносом плащаниці;

17:00 – єрусалимська рання, хресний хід з плащаницею. 11 квітня. Велика субота. 08:00 – літургія;

13:00 – освячення пасок;

23:00 – поховання Плащаниці. 12 квітня. Світле Христове Воскресіння. Великдень. 08:00 – свята літургія;

10:00 – свята літургія;

12:00 – свята літургія. Церква святого апостола Петра УГКЦ (вул. Володимира Великого, 1а) 11 квітня. Велика субота. 06:00 – молитва спільноти Лицарі Колумба;

07:00 – вечірня з літургією Василія Великого;

10:00-19:00 – благословення пасок;

20:30 – надгробне;

21:00 – пасхальна утреня;

22:00 – пасхальна божественна літургія за парафіян, благословення пасок. 12 квітня. Світле Христове Воскресіння. Великдень. 06:30 – божественна літургія за парафіян;

08:00 – божественна літургія на всяке прошення;

10:00 – божественна літургія на всяке прошення для воїнів, благословення пасок;

12:00 – божественна літургія на всяке прошення для дітей, благословення пасок для дітей;

14:00 – божественна літургія на всяке прошення для молоді;

15:30 – свята тайна хрещення;

18:00 – божественна літургія на всяке прошення, молебень до Богородиці;

20:00 – божественна літургія на всяке прошення.

