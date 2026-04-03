В Архикатедральному соборі вербу освячуватимуть протягом усього дня

5 квітня Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Вербну неділю. ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Тернополя. Архикатедральний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ (вул. Гетьмана Сагайдачного, 14) 06:00 – утреня;

07:00 – свята літургія за здоров’я;

08:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;

10:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;

12:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;

15:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;

18:00 – вечірня свята літургія з освяченням вербних гілок. Церква воздвиження чесного хреста ПЦУ (Надставна церква, вул. Над Ставом, 16) 07:00 – утреня;

09:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;

11:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;

18:00 – вечірня свята літургія. Кафедральний собор Різдва Христового ПЦУ (вул. Руська, 22) 06:00 – утреня;

07:00 – божественна літургія, освячення вербових гілок;

17:00 – вечірнє богослужіння. Церква Матері Божої неустанної помочі УГКЦ (бульвар Данила Галицького, 1А) 07:00 – утреня з літургією (за здоров'я);

10:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;

12:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;

17:30 – вервиця за припинення війни;

18:00 – вечірнє богослужіння. Церква успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ (вул. Князя Острозького, 55) 08:00 – утрення за здоров'я;

10:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;

12:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;

18:00 – вечірнє богослужіння. Свято-Троїцький духовний центр ПЦУ (проспект Злуки, 28) 08:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;

10:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;

12:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок. Церква святого апостола Петра УГКЦ (вул. Володимира Великого, 1А) 06:00 – молитва спільноти Лицарі Колумба;

07:00 – вечірня з літургією Василія Великого;

10:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;

12:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;

18:00 – вечірнє богослужіння.

