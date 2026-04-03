Розклад святкових богослужінь у церквах Тернополя на Вербну неділю
5 квітня УГКЦ та ПЦУ освячуватимуть вербові гілки
В Архикатедральному соборі вербу освячуватимуть протягом усього дня
5 квітня Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Вербну неділю. ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Тернополя.
Архикатедральний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ (вул. Гетьмана Сагайдачного, 14)
- 06:00 – утреня;
- 07:00 – свята літургія за здоров’я;
- 08:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;
- 10:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;
- 12:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;
- 15:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;
- 18:00 – вечірня свята літургія з освяченням вербних гілок.
Церква воздвиження чесного хреста ПЦУ (Надставна церква, вул. Над Ставом, 16)
- 07:00 – утреня;
- 09:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;
- 11:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;
- 18:00 – вечірня свята літургія.
Кафедральний собор Різдва Христового ПЦУ (вул. Руська, 22)
- 06:00 – утреня;
- 07:00 – божественна літургія, освячення вербових гілок;
- 17:00 – вечірнє богослужіння.
Церква Матері Божої неустанної помочі УГКЦ (бульвар Данила Галицького, 1А)
- 07:00 – утреня з літургією (за здоров'я);
- 10:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;
- 12:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;
- 17:30 – вервиця за припинення війни;
- 18:00 – вечірнє богослужіння.
Церква успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ (вул. Князя Острозького, 55)
- 08:00 – утрення за здоров'я;
- 10:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;
- 12:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;
- 18:00 – вечірнє богослужіння.
Свято-Троїцький духовний центр ПЦУ (проспект Злуки, 28)
- 08:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;
- 10:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;
- 12:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок.
Церква святого апостола Петра УГКЦ (вул. Володимира Великого, 1А)
- 06:00 – молитва спільноти Лицарі Колумба;
- 07:00 – вечірня з літургією Василія Великого;
- 10:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;
- 12:00 – свята літургія з освяченням вербних гілок;
- 18:00 – вечірнє богослужіння.
