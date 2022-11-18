Затриманий СБУ іноземець хотів створити угруповання, яке б займалося «нальотами» на помешкання жителів заходу України

Служба безпеки України затримала в Тернополі іноземця, якого розшукував Інтерпол. За інформацією СБУ, затриманий хотів створити кримінальне угруповання, яке мало поширити свою діяльність на західні регіони.

«В Тернополі затримано іноземця, який перебував у розшуку Інтерполу за вчинення тяжких злочинів. Затриманим виявився учасник міжнародного злочинного угруповання з Південного Кавказу. Зловмисники спеціалізувалися на розбійних нападах, що вчиняли з особливою жорстокістю», – повідомила СБУ в п’ятницю, 18 листопада.

Працівники СБУ стверджують, що отримали інформацію про те, що один з учасників згаданої банди приховано прибув до України, де сподівався переховуватись від правосуддя. Крім того, він намагався створити на заході України власне кримінальне угруповання для здійснення «нальотів» на оселі та бізнес місцевих жителів. Таким чином він планував поширити свій злочинний вплив на території регіону і «піднятись у статусі» злочинної ієрархії. СБУ зауважує, що такі дії могли призвести до загострення криміногенної обстановки і розхитування суспільно-політичної ситуації в західних областях.

«Однак співробітники Служби безпеки запобігли реалізації злочинних намірів. Вони встановили місцезнаходження кримінальника і затримали його. Наразі вирішується питання щодо застосування до нього екстрадиційного арешту. Також перевіряється можлива причетність затриманого до скоєння тяжких злочинів на території України», – додали у спецслужбі.