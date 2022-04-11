Усі військові, які скоїли злочини проти мирного населення, будуть відповідати перед трибуналом

Українська розвідка отримала особисті дані російських військових, які причетні до катувань та вбивств мирних українців у селах Київської області. Зокрема, це військовослужбовці 234 десантно-штурмового полку (військова частина 74268) з міста Псков.

У списку наведені прізвища, дати народження, дані про освіту військових, коли і ким був призваний на військові службу, звання і посада в полку, а також склад сім’ї та місце проживання.

«ГУР МО України здобуло список, що брали участь у геноциді народу України в Київській області. Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує», – зазначили українські розвідники.

З особистими даними воєнних злочинців можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, вже відомий перелік всіх підрозділів російської армії, які причетні до воєнних злочинів в містечках Київщини, що були в окупації майже місяць. Після деблокації цих населених пунктів відкрилися страшні злочини, які скоїли російські військові: сотні закатованих мирних людей, грабунки, знущання, знищення майна, мародерство та мінування території. Також відомо, хто керував цими військами і несе відповідальність за воєнні злочини проти мирного населення в Україні.