ГУР та МЗС евакуювали з Ірану громадян України

Головне управління розвідки та міністерство закордонних справ України здійснили успішну евакуацію 31 українця з Ірану. Про це у вівторок, 24 червня, повідомили у пресслужбі ГУР.

Зазначається, що евакуація українців з Ірану відбувалась за дорученням президента Володимира Зеленського. Маршрут українців пролягав через Азербайджан до Молдови, а звідти їх вивезли до Києва. Загалом з Ірану евакуювали п’ятьох чоловіків, 12 жінок та 14 дітей.

«Увесь час в Тегерані ми почувалися зовсім незахищеними, адже жодного разу там не було попереджувальних сирен. До того ж зник Інтернет і ми взагалі не розуміли, що відбувається. Ми дуже вдячні українському консульству в Тегерані, що постійно тримало з нами зв'язок. Я знаю, що в Україні також війна, але наша країна не залишає людей напризволяще», – сказала евакуйована з Ірану киянка Варвара.

Вказується, що евакуацію здійснили за допомогою авіакомпанії SkyUp, яка вже неодноразово надавала свої літаки для рятувальних місій.

«Україна й надалі вживатиме всіх можливих заходів для захисту своїх громадян – незалежно від їхнього місця перебування. Безпека кожного українця – пріоритет держави», – зазначили у ГУР.

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль почав воєнну операцію проти Ірану, в результаті якої ліквідував кілька десятків високопоставлених командирів Ірану, а також щонайменше 14 науковців причетних до виробництва ядерної зброї. У відповідь Іран відкрив вогонь по містах Ізраїля. Відомо, що внаслідок іранської атаки на місто Бат-Ям загинула родина з Одеси.

В ніч на вівторок, 24 червня, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль досягли згоди щодо припинення вогню. Однак вже через годину після оголошення перемир’я Іран атакував Ізраїль.