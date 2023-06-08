На трасі сталася серйозна ДТП з постраждалими

У четвер, 8 червня, на трасі Київ-Чоп поблизу Стрия сталася ДТП за участі двох легковиків, в якій постраждали попередньо четверо людей. Рух трасою повністю перекритий.

«Рух на автодорозі Київ-Чоп біля населеного пункту Лисятичі перекритий. Там сталася ДТП з потерпілими. Рух транспортних засобів перекрито в обидві сторони», – повідомила патрульна поліція Львівщини.

Cхема об'їзду перекритої ділянки траси (фото поліції)

Патрульні скеровують автомобілі в об’їзд: у напрямку Львова – через населені пункти Угерсько, Пукеничі, Лисятичі, а до Стрия – через Лисятичі, Пукеничі, Угерсько.

У патрульній поліції уточнили ZAXID.NET, що близько 18:00 на трасі зіткнулися Volkswagen Passat та Peugeot 301. Як видно з фото, автомобілі отримали серйозні пошкодження. Попередньо відомо про чотирьох постраждалих.