Рятувальники попередили про значну лавинну небезпеку 13 та 14 січня

У гірських районах Закарпатської області можливий зсув снігу на дороги

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 13:29890

До теми

Рятувальники попередили про значну лавинну небезпеку 13 та 14 січня
фото ілюстративне
13-14 січня в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей очікують хуртовини

Державна служба надзвичайних ситуацій попередила про значну сніголавинну небезпеку в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей 13-14 січня. Про це повідомляють у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«За даними Укргідрометцентру, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами 13-14 січня в горах Закарпатської області та 14 січня в горах Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що в гірських районах центральної та східної частини Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Циклон Benjamin принесе до України мокрий сніг та штормовий вітер ZAXID.NET
Атмосферний фронт принесе на захід та північ України хуртовини ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук