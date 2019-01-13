Рятувальники попередили про значну лавинну небезпеку 13 та 14 січня
У гірських районах Закарпатської області можливий зсув снігу на дороги
Суспільство — Андрій Стець, сьогодні, 13:29890
13-14 січня в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей очікують хуртовини
Державна служба надзвичайних ситуацій попередила про значну сніголавинну небезпеку в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей 13-14 січня. Про це повідомляють у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«За даними Укргідрометцентру, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами 13-14 січня в горах Закарпатської області та 14 січня в горах Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що в гірських районах центральної та східної частини Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.
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