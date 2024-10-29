Трагедія сталася в лісі поблизу села Мислівка Калуського району

Подружжя зі Львова відправилося по гриби в ліс поблизу села Мислівка Калуського району. Чоловік з жінкою заблукали і на їх пошуки відправилися рятувальники. Ввечері 28 жовтня знайшли жінку, а наступного дня тіло її чоловіка.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області 29 жовтня, про львів’ян, які заблукали в лісі, рятувальникам повідомив їх друг, що не міг до них додзвонитися.

«На допомогу одразу вирушили рятувальники пошуково-рятувального відділення села Вигода, які о 20:51 знайшли жінку. Наступного ранку, о 9:45, знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Після проведення слідчих дій, рятувальники транспортували його до дороги, де передали працівникам поліції», – інформують в ДСНС.

В ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області зазначили ZAXID.NET, що загиблим є 51-річний мешканець Львова. Загалом до пошуково-рятувальної операції залучили 13 рятувальників, 3 одиниці техніки, 2 безпілотники та чотирьох кінологів з собаками.