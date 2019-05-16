«Самопоміч» підтримає призначення інавгурації Зеленського лише на 19 травня

За інші дати інавгурації депутати цієї політсили не голосуватимуть

СуспільствоВолодимир Пиріг, 16 травня6410

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Голова політичної партії «Самопоміч», мер Львова Андрій Садовий повідомив, що фракція «Самопомочі» у Верховній Раді голосуватиме за проект постанови, який пропонує призначити інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського на 19 травня.

«Самопоміч» підтримає проект постанови з датою інаугурації 19 травня, яку запропонував новообраний президент. «Самопоміч» не буде голосувати за постанови з іншими датами», – написав Садовий у Facebook вранці в четвер, 16 травня, і додав, що у випадку, якщо жодна з постанов не набирає достатньої кількості голосів, то дату інавгурації повинен визначити спікер парламенту.

Також Садовий вимагає від чинної Верховної Ради скасування депутатської недоторканності і ухвалення закону, який змусить партії балотуватися до Верховної Ради за відкритими списками.

«Ми наполягаємо, аби цей парламент першочергово ухвалив два важливі рішення - зняття депутатської недоторканності і зміну виборчих правил на систему «відкритих списків».

Після цього цей парламент можна сміливо розпускати і йти на вибори», – наголосив Садовий.

Нагадаємо, партія «Самопоміч» почала підготовку до майбутніх парламентських виборів і висуватиме кандидатів до парламенту за принципом відкритих списків.

Також нагадаємо, що напередодні профільний комітет парламенту підтримав усі проекти постанов про призначення дати інавгурації Зеленського. Відтак у четвер, 16 травня, їх розглядатимуть безпосередньо на сесії Верховної Ради.

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