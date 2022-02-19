СБУ закликає українців у мирних містах та селах і на окупованій території України зберігати спокій

Служба безпеки України переконана, що російські найманці на Донбасі здатні піти на будь-які провокації, аби звинуватити Україну в загостренні ситуації. Відповідна заява була оприлюднена відомством напередодні ввечері.

У спецслужбі наголошують, що заяви про нібито плани українських військових розпочати наступальну операцію на Донбасі не відповідають дійсності, а радше є інструментом для дестабілізації.

«Наголошуємо: в ескалації конфлікту зацікавлена виключно країна-агресор та керівники псевдореспублік», – йдеться в заяві СБУ.

В СБУ повідомили, що наразі співробітники спецслужби несуть службу в посиленому режимі, щоб не допустити вчинення провокацій, терактів, диверсій та інших спроб «розхитати ситуацію зсередини». СБУ разом з іншими органами влади готова вчасно реагувати на будь-які сценарії, переконують у відомстві.

СБУ закликає українців у мирних містах та селах і на окупованій території України зберігати спокій і не піддаватися паніці та жодним провокаціям.

Зазначимо, що впродовж останніх двох днів значно збільшилася кількість обстрілів з боку бойовиків на Донбасі. Лише за 17 лютого вони відкривали вогонь 60 разів, зокрема 43 рази стріляли із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Зранку у суботу, 19 лютого, внаслідок артилерійського обстрілу загинув військовослужбовець 30-ОМБр Антон Сидоров.

Бойовики розповідають про нібито обстріли з боку військових ЗСУ. Ці повідомлення широко тиражують російські пропагандистські ЗМІ.

Натомість влада України запевняє, що стріляє лише у відповідь. Російські ЗМІ намагалися звинуватити в обстрілі садочка українських військових, проте зрештою вони почали оприлюднювати навіть дві протилежні інформації: спершу вони написали, що обстріл інсценований, а згодом – що це нібито зробили бійці ООС.