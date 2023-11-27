Чоловік провокував конфліктні ситуації з військовослужбовцями ЗСУ та правоохоронцями

Кіберфахівці Служби безпеки задокументували у Києві інформаційно-підривну діяльність київського блогера Віталія Бяльського, який займався дискредитацією Сил оборони. Про це повідомила прес-служба відомства у понеділок, 27 листопада.

Як розповіли в СБУ, зловмисник у комендантську годину навмисно пересувався вулицями міста та провокував конфліктні ситуації з військовослужбовцями ЗСУ та правоохоронцями.

«Під час таких інцидентів фігурант робив відеостріми на власній сторінці у Facebook, в яких ображав українських захисників та фіксував їхні геолокації на території столиці», – йдеться у повідомлені.

За даними слідства, провокатор таким чином «підігравав» російським пропагандистам, що роблять фейкові сюжети про суспільно-політичну ситуацію в Україні. Крім того, російські спецслужби могли використовувати онлайн-трансляції київського блогера для ідентифікації українських захисників та відслідковування місць їхнього перебування.

«При обшуках за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ виявили мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував для поширення провокативного контенту на користь РФ. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період)», – йдеться у повідомленні.

У відомстві не повідомили імені блогера, однак як пише Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» ним є Віталій Бяльський. Він навмисно ходив у комендантську годину вулицями міста та провокував військовослужбовців.

Вирішується питання щодо можливої додаткової кваліфікації злочинних дій чоловіка. В СБУ також зазначили, що оскільки блогер не з'явився на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу, його буде доставлено до суду примусово на підставі ухвали про привід.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України повідомила про підозру київському блогеру Владиславу Антонову, який знімав для російських ЗМІ провокативні стріми з дискредитацією Збройних сил України.