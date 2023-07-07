Бійці СБУ продовжують знищувати окупантів

Служба безпеки України показала, як спецпризначенці центру спеціальних операцій «А» знищили нову партію росіян і ворожої техніки. Відповідне відео оприлюднила прес-служба СБУ у п'ятницю, 7 липня.

Як розповіли у відомстві, цього разу список ворожих втрат поповнили: 2 танки, 2 САУ «Акація», 3 гармати «Гіацинт-Б», 2 броньовики, станція РЕБ «Поле-21» та камера відеоспостереження, 25 авто, 3 вогневі позиції, 13 ворожих укріплень та один склад з боєприпасами.

«А 72 окупанти різко "вибули з чату"», – поіронізували в СБУ.

«Крім того, разом з артилеристами Збройних Сил України додатково уражено 2 «Гради», 2 одиниці спецтехніки, 6 складів і ще 55 загарбників», – додали в спецслужбі.

Нагадаємо, станом на 7 липня втрати окупаційних військ сягнули орієнтовно 232810 осіб.