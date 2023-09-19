Для свого розслідування NYT проаналізувало відео з моментом удару росіян по Костянтинівці

Служба безпеки України прокоментувала матеріал видання The New York Times про те, що удар по Костянтинівці 6 вересня нібито був «трагічним нещасним випадком», до якого призвело падіння української ракети, а не російський обстріл. Представники СБУ у коментарі УП заявили, що ідентифіковані уламки ракети свідчать про удар російським комплексом С-300.

«СБУ розслідує черговий воєнний злочин РФ, який стосується обстрілу росіянами ринку у Костянтинівці 6 вересня цього року. Розслідування здійснюється за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). За даними слідства, ворог ударив по даному цивільному об'єкту із комплексу С-300. Про це свідчать, зокрема, ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії», – зазначили спецслужбовці.

19 вересня The New York Times за результатами власного розслідування заявило, що удар по ринку в місті Костянтинівка 6 вересня нібито був «трагічним нещасним випадком», до якого призвело падіння української ракети, а не російський обстріл. Журналісти розповіли, що розміри пошкоджень і уламків, знайдених на місці події, відповідають за розміром і формою одній зброї − ракеті 9М38, яку запускає ЗРК «Бук».

При цьому у своєму розслідуванні NYT посилається на «неназваних експертів, свідчення очевидців і пости в соціальних мережах».

«Кілька свідків або чули, або бачили, як українські війська випускали ракети "земля-повітря" з Дружківки в бік Костянтинівки під час обстрілу ринку. І докази, зібрані на ринку, свідчать про те, що ракета була випущена саме з цього напрямку», − заявляє NYT.

В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ на прохання УП прокоментувати пбулікацію NYT закликали дочекатися результатів офіційного розслідування.

Нагадаємо, 6 вересня російські військові завдали удару по місту Костянтинівка Донецької області. Тоді повідомлялося про 16 загиблих та 33 поранених внаслідок удару.