Служба безпеки України не підтверджує і не спростовує причетності до вибуху машини антиукраїнського пропагандиста Захара Прилєпіна, але наголошує, що єдина перспектива, яку вона можуть запропонувати окупантам – це смерть.

«Офіційно ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати причетність СБУ до тієї чи іншої бавовни, яка трапляється з окупантами та їхніми поплічниками. Разом з тим, як раніше неодноразово зазначав очільник СБУ Василь Малюк, для росіян, які принесли на нашу землю війну, загибель людей та насилля, бавовна палала, палає і буде палати», – зазначили у прес-службі СБУ, пише «Укрінформ»

У відомстві додали, що смерть – це єдина перспектива, яку вони можуть запропонувати окупантам.

«Про те, хто стоїть за тим чи іншим випадком, зможемо говорити уже після нашої перемоги. Яка однозначно скоро настане», – акцентували в СБУ.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні у Нижньому Новгороді в Росії підірвали Audi Q7, в якому перебував російський письменник та «заступник командира батальйону «спецназу» угруповання «ДНР» по роботі з особовим складом» Захар Прілєпін. За попередніми даними, він серйозно постраждав та отримав поранення ніг, а його водій загинув на місці.

Прілєпін – відомий російський письменник, пропагандист, підтримував сепаратистів із 2014 року й активно виступає за війну.