СБУ спіймала на Львівщині ще двох російських агітаторів
СБУ викрила на Львівщині ще двох поціновувачів Росії, які прославляли злочинні дії армії окупанта, закликали підтримувати загарбників та поширювали заборонену символіку. Любителями Росії виявились 54-річна мешканка Яворівщини та 60-річний дрогобичанин.
Зокрема, 54-річна уродженка Росії, яка близько 30 років проживає на Яворівщині та має громадянство України, публічно підтримувала «путінський режим» та виправдовувала війну Росії проти України. А інший фігурант – 60-річний житель Дрогобича відкрито пропагував ідеологію ворога та поширював матеріали комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів.
Затримані відкрито підтримували Росію та поширювали відповідні дописи в соцмережах (фото СБУ)
«На особистих сторінках в соціальних мережах зловмисники розпалювали національну ворожнечу, підтримували політику країни-терористки щодо війни в Україні та поширювали матеріали з забороненою комуністичною символікою», – повідомили в СБУ.
Фігурантам повідомили підозри за виправдовування збройної агресії Росії, поширення забороненої комуністичної символіки та розполювання національної ворожнечі (ч. 1 ст. 161; ч. 1 ст. 436-1; ч. 2 ст. 436-2 ККУ).