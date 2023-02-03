Прихильниками Росії виявилися 54-річна мешканка Яворівщини та 60-річний житель Дрогобича

СБУ викрила на Львівщині ще двох поціновувачів Росії, які прославляли злочинні дії армії окупанта, закликали підтримувати загарбників та поширювали заборонену символіку. Любителями Росії виявились 54-річна мешканка Яворівщини та 60-річний дрогобичанин.

Зокрема, 54-річна уродженка Росії, яка близько 30 років проживає на Яворівщині та має громадянство України, публічно підтримувала «путінський режим» та виправдовувала війну Росії проти України. А інший фігурант – 60-річний житель Дрогобича відкрито пропагував ідеологію ворога та поширював матеріали комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів.

Затримані відкрито підтримували Росію та поширювали відповідні дописи в соцмережах (фото СБУ)

«На особистих сторінках в соціальних мережах зловмисники розпалювали національну ворожнечу, підтримували політику країни-терористки щодо війни в Україні та поширювали матеріали з забороненою комуністичною символікою», – повідомили в СБУ.

Фігурантам повідомили підозри за виправдовування збройної агресії Росії, поширення забороненої комуністичної символіки та розполювання національної ворожнечі (ч. 1 ст. 161; ч. 1 ст. 436-1; ч. 2 ст. 436-2 ККУ).