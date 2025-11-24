Священник Юстин Бойко отримав погрози вбивством через критику «секти Ковпака»

Львівський священник УГКЦ Юстин Бойко заявив про те, що його погрожували вбити через позицію щодо «секти Ковпака». Отець звернувся із заявами в поліцію та СБУ. З’ясувалося, що погрози священнику писав львівський дитячий стоматолог Олександр Строгонов, який вже записав відео з вибаченням, пояснивши, що діяв «на емоціях».

Нагадаємо, нещодавно в селі Прилбичі Новояворівської громади на Львівщині розгорівся конфлікт за приміщення храму між парафіянами УГКЦ та прихильниками лефевристського руху, очолюваного священником Василем Ковпаком, який відлучений від церкви за непослух 20 років тому.

Львівський священник Юстин Бойко першим повідомив про загострення конфлікту в Прилбичах, назвавши прихильників Василя Ковпака «тітушками, які захопили храм». Після цього отець Юстин Бойко на своїй сторінці у фейсбуці багато розповідав про «секту ковпаківців», прирівнюючи її до догналітів. Під своїми влогами та дописами отець отримував чимало критичних коментарів від прихильників Василя Ковпака.

У суботу, 22 листопада, священник одержав у приватні повідомлення погрозу від чоловіка, підписаного у фейсбуці Alexander Pogrebnyak: «Пропонуватиму вас вбити, пане Юрій Бойко. Вистежити і вальнути».

Стоматолог написав погрози священнику у приватні повідомлення (скриншот Юстина Бойка)

Погрози Юстин Бойко пов’язує із своєю просвітницькою діяльністю щодо «секти Ковпака».

«Я пояснював цими днями, хто такі ковпаківці і чому вони не можуть вважатися церквою, а також про справу колишнього священника УГКЦ Василя Ковпака», – розповів отець.

Юстин Бойко звернувся з приводу погроз у поліцію та СБУ. Вже наступного дня, за словами священника, СБУ встановила чоловіка, який висловлював погрози, той зателефонував та вибачився. З’ясувалося, що погрози священнику писав львівський дитячий стоматолог, який працює в приватній клініці на Левандівці, Олександр Строгонов (у соцмережах він підписаний прізвищем матері Погребняк).

У відео він заявив, що просить вибачення в отця Юстина за неадекватні слова у його бік. «Я на емоціях, не розібравшись із ситуацією довкола парафій у Прилбичах та Рясне 1, вирішив написати вам погані слова», – сказав він у відео.

Олександр Строгонов розповів ZAXID.NET, що у понеділок, 24 листопада, має йти на зустріч з правоохоронцями. Він запевнив, що шкодує за свої слова.

«Я не є прихильником Василя Ковпака і не відвідую його служби. Але цікавить питання щодо відлучення його від церкви, адже парафію в Рясне1 він досить активно розбудовує, попри всі утиски церкви, та збирає навколо себе багато прихожан. Якщо бували там на Великдень, то розумієте про що я», – зазначив Олександр Строгонов.

З його слів, він не вважає себе «ковпаківцем», хоча відвідує церкву, де здійснює богослужіння Василь Ковпак, у великі свята.

«Спекуляції, що я ніби ковпаківець, прихильник тітушок Василя Ковпака додумані. Насправді, не маю жодного відношення до них. Відвідую ту церкву на Рясне 1 на Різдво та на Великдень. Церква ж відкрита для всіх», – додав він.

Отець Юстин Бойко уточнив ZAXID.NET, що вибачення Олександра Строгонова приймає, однак заяви з правоохоронних органів забирати не буде.

«Як священник я йому пробачив після його вибачень. Але заяви забирати не буду, оскільки я цю людину взагалі не знаю. Нехай правоохоронці вияснять, хто він такий і яку ідеологію сповідує. Бо для мене залишається до сих пір дивиною, як дитячий лікар-стоматолог, яким він є, може писати людині такі відкриті погрози вбивства. Тому, нехай правоохоронні органи вияснять, чи ця людина, яка мені погрожувала, не становить загрози для інших людей», – сказав Юстин Бойко.

В СБУ та поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що проводять перевірки за заявою священника про погрози вбивством.

«Станом на сьогодні співробітники СБУ попередили особу, яка погрожувала, про неприпустимість екстремістських дій», – зазначили в СБУ.