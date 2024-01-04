Співробітники Служби безпеки України разом зі спецслужбою Молдови знешкодили угруповання, яке вивозило ухилянтів за кондон. Маршрут нелегальних перевезень пролягав з території Одеської області до самопроголошеного Придністров’я, а потім на територію Молдови. Про це у четвер, 4 січня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, незаконний канал вивезення ухилянтів організували двоє жителів невизнаного Придністров’я, які мають молдавські та українські паспорти. Вони також залучили спільників з Молдови та України. Для пошуку клієнтів створили кілька Telegram-каналів, де пропонували своє сприяння у втечі від мобілізації.

«Вартість одного квитка на втечу становила до 5 тис. доларів, залежно від терміновості виїзду. Зловмисники підвозили своїх клієнтів до кордону із невизнаним Придністров’ям, а далі проводили їх лісовими стежками поза контрольно-пропускними пунктами», – йдеться у повідомленні.

Для конспірації незаконних прибутків учасники банди вимагали від ухилянтів розраховуватись за послуги через власні криптогаманці.

У результаті спільної спецоперації правоохоронці затримали у Молдові двох учасників банди під час супроводу ними групи ухилянтів. Ще двох фігурантів викрили в Одесі, коли вони готували до відправлення за кордон нову групу чоловіків.

Всім учасникам угруповання планують повідомити про підозри у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Зокрема, заочну підозру готують двом організаторам схеми, які наразі перебувають на території так званої «ПМР». Правоохороці здійснюють комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності міжнародної злочинної групи.