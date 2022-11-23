Жінка транслювала ракетні удари по Львівщині в Tik Tok

СБУ встановила жінку, яка вела відеотрансляцію під час здійснення ракетних ударів по Львівщині і раділа обстрілам. У середу, 23 листопада, спецслужба опублікувала відео, де жінка вибачається за свої дії.

Як повідомили в СБУ, під час останніх ракетних атак по Львівщині одна з користувачок соцмережі Tik Tok запостила відео, на якому радіє обстрілам, які здійснює Росія по українській інфраструктурі.

Оперативники СБУ встановили проросійську користувачку соцмережі та після її повернення до Львова завітали в гості. На відео, яке оприлюднила СБУ, жінка каже, що кається у вчиненому та просить вибачення за створену небезпеку для українців.

«Вибачаюсь за те, що я виклала відео, в якому було видно два прильоти ракет зі сторони Російської Федерації. Вибачаюся, що наклала небезпеку на громадян України. Обіцяю більше так ніколи не робити і нести за свої вчинки відповідальність», – зокрема, каже жінка.

У прес-службі обласної СБУ ZAXID.NET уточнили, що з жінкою провели профілактичну бесіду і попередили про кримінальну відповідальність у разі, якщо вона знову вчинить щось подібне. Також за соцмережами жінки тепер слідкуватиме СБУ.

Нагадаємо, під час ракетного удару 15 листопада росіяни випустили по Львівщині 15 крилатих ракет. Більшість з них збили сили ППО. Одна зі збитих ракет впала в центрі села Солонка, що біля Львова, через що пошкоджено житлові будинки та сильно поранено 37-річного чоловіка.