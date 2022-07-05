СБУ показала відеео з помічником народного депутата, підозрювваним у державній зраді

Контррозвідка Служби безпеки України затримала помічника-консультанта народного депутата України за підозрою в державній зраді. Чоловік підписав угоду про співпрацю з ФСБ ще в 2017 році, а помічником нардепа він став у вересні 2019 року.

«Будучи російським агентом, він здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади. Посадовець перебував на агентурному зв’язку у заступника начальника 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ Дмітрія Зубарєва. Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані з різних напрямів. Зокрема, про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ і проведення АТО/ООС на сході України», – повідомив прес-центр СБУ у вівторок, 5 липня.

Як йдеться у повідомленні, за співпрацю з ворогом він щомісячно одержував від російських спецслужб гроші у розмірі від 1,5 до 4 тис. доларів. «Винагорода» зростала залежно від рівня складності завдань і термінів їх виконання.

Чоловіка завербував кадровий співробітник 9 управління 5 служби ФСБ Юрій Водолазкій під час поїздки до Москви. Згодом той передав агента на «зв’язок» своєму керівнику.

Для збору розвідданих посадовець використовував широке коло особистих знайомств і статус помічника чинного нардепа. А передавав інформацію через зашифрований канал електронного зв’язку. Крім того, зрадник неодноразово зустрічався зі своїми «кураторами» на території третіх країн, де отримував завдання та гроші.

На відео викритий у державній зраді розповідає, що працював помічником-консультантом народного депутата на громадських засадах і був секретарем робочої групи з питань розвитку державної прикордонної політики. Також, за його словами, влітку 2017 року він підписав з ФСБ документ про співпрацю й отримав позивний «Атлант».

СБУ не назвала імені підозрюваного. Водночас «Українська правда» з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах повідомила, що зрадник був помічником народного депутата Юрія Здебського. Той був учасником АТО у 2014-2016 роках, має звання полковника, а в 2019 році пройшов до Верховної Ради від партії «Слуга народу» на Харківщині.

Слідчі СБУ повідомили помічнику нардепа про підозру в державній зраді. Його вже взяли під варту. Досудове розслідування в цій справі завершено і тепер її передадуть до суду.