Зловмисників затримали під час передачі прикордоннику хабара

На Волині правоохоронці викрили 52-річного іноземця, який намагався підкупити прикордонника, щоб переправити 22-річного харківʼянина до Польщі. Зловмисників затримали під час передачі 3500 доларів хабара. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, 52-річний організатор схеми за 3,5 тис. доларів намагався підкупити військовослужбовця прикордонної служби та переправити харків’янина до Польщі на підставі підробленого посвідчення з II групою інвалідності. Іноземець «домовився» з прикордонником, а військовозобов’язаному доручив передати непровомірну вигоду. Співробітники СБУ затримали підозрюваних одразу після того, як вони передали обумовлену суму.

Спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону інформує, що це друга невдала спроба 22-річного харківʼянина покинути країну. Цьогоріч у липні він уже намагався втекти до Молдови, однак його спіймали та оштрафували.

Слідчі оголосили 52-річному іноземцю про підозру за ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 369 КК України (організація незаконного переправлення чоловіків через державний кордон та пропозиція надання службовій особі неправомірної вигоди, вчинена за попередньою змовою), а харківʼянину – за надання хабара службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України). Першому загрожує від семи до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна, а другому – від чотирьох до восьми років увʼязнення.