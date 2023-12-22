Співробітники Служби безпеки України ідентифікувала трьох росіян, які під час окупації Харківщини вбили місцевого фермера, а потім спалили його розчленоване тіло. Про це у п’ятницю, 22 грудня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, навесні 2022 року військовослужбовці сьомого окремого мотострілецького полку збройних сил РФ Віталій Піддубний та Олексій Горбунов, а також Руслан Гончаров – військовий з 202-го мотострілецького полку країни-агресора брали участь у захоплені Куп’янського та Ізюмського районів. Крім того, росіяни проводили там «каральні акції» проти місцевих жителів, вони викрадали та вбивали людей.

«У ході одного з таких “нальотів” на території Шевченківської громади Куп’янського району Піддубний застрелив з автомата місцевого фермера. Намагаючись приховати злочин, фігурант разом з Горбуновим та Гончаровим розчленували тіло вбитого чоловіка, а потім спалили його», – йдеться у повідомленні.

Крім того, військові російської армії обкрадали місцевих жителів. Вони вдиралися до помешкань людей та викрадали побутову техніку, гроші та автомобілі. Щоб люди не чинили спротиву – погрожували вбивством дітей. У такий спосіб росіяни відібрали щонайменше 6 легкових та вантажних автомобілів. Награбоване вони намагались переправити додому в Росію.

Підозрювані росіяни

Всім трьом російським військовим заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, дії Віталія Піддубного додатково кваліфікували за статтею порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.