Заклики відокремити Закарпаття від України чоловіки поширювали через власні акаунти

СБУ затримала двох мешканців Закарпатської області, які поширювали заклики щодо відокремлення Закарпаття від України у Facebook. Чоловікам вже оголосили про підозру, за сепаратистські пости їм загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна.

Як у четвер, 3 лютого, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, двоє місцевих мешканців за завданнями своїх кураторів агітували за зміни меж території України. «Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила наявність публічних закликів до злочинних дій», – зазначають у відомстві.

У коментарі ZAXID.NET у прес-службі СБУ Закарпаття уточнили, що чоловіки поширювали у Facebook заклики про відокремлення Закарпаття від складу України. Такі дописи підозрювані публікували зі своїх власних акаунтів.

Наразі обом закарпатцям вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). За скоєне чоловікам загрожує до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до поширення інформації із закликами про зміни кордонів України.