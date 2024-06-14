СБУ викрила місцевого мешканця за заклики відокремити Закарпаття від України та виправдовування збройної агресії РФ. Йому оголосили підозру за двома статтями кримінального кодексу.

Як повідомило управління СБУ Закарпаття 14 червня, мешканець Мукачівського району у забороненій російській соцмережі «Однокласники» поширював дописи, в яких виправдовувалися збройну агресію Росії проти України. Крім того, агітатор поширював заклики підготувати петицію стосовно «необхідності» відокремлення Закарпаття від України.

Контент закарпатець брав здебільшого з російських пропагандистських медіа. У цих дописах заперечували причетність РФ до ракетних ударів по цивільним об’єктам, а також об’єктах енергетики. Аргументувалися «благі» наміри країни-терориста, визнавалися правомірними проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях.

Слідчі СБУ повідомили агітатору про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: