Чоловіка викрили на гарячому, під час чергової спроби прозвітувати ворогу

Служба безпеки України затримала старшого офіцера військової частини за співпрацю з російськими спецслужбами. У якій саме області затримали чоловіка, невідомо, прес-служби правоохоронних органів цю інформацію не розголошують. Слідство встановило, що військовий після початку повномасштабного вторгнення Росії повідомляв ворогу інформацію про ситуацію на фронті та переміщення українських військ. Його затримали під час чергової спроби прозвітувати росіянам. За статтею про держзраду чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Про затримання російського агента стало відомо в понеділок, 6 лютого, після повідомлення прес-служби СБУ. Як встановило слідство, зрадником виявився посадовець однієї з військових частин ЗСУ, якого завербувала російська спецслужба після початку повномасштабного вторгнення.

За вказівкою ворога він приховано збирав інформацію про переміщення українських військ та їхнє поповнення технікою і боєприпасами.

«Крім цього зрадник «зливав» своїм російським кураторам аналітичні зведення щодо ситуації на фронті. У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі даних рашистам. Цього разу він намагався сповістити ворога про оперативну обстановку на одному з напрямків бойових дій», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону додають, що чоловік був старшим офіцером в одній з військових частин. Однак у коментарі ZAXID.NET в прес-службі не уточнили, в якій саме області затримали підозрюваного.

Під час обшуків за місцями перебування затриманого виявили засоби зв’язку і комп’ютерну техніку, яку він використовував для комунікації з окупантами. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Затриманий повністю визнав свою вину.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За статтею про держзраду чоловікові загрожує як мінумум 15 років тюрми або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.