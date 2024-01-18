СБУ затримала російського агента, який готував екологічний теракт на Одещині
Співробітники Служби безпеки України затримали російського агента, завданням якого була підготовка і здійснення екологічного теракту на Одещині. Про це у четвер, 18 січня, повідомила прес-служба СБУ.
Як розповіли у відомстві, завданням агента було виявлення та передача координат, де зберігаються токсичні речовини.
«За вказаними геолокаціями окупанти планували здійснити повітряні атаки із застосуванням ракетного озброєння та дронів», – розповіли в СБУ.
Як вважають у спецслужбі, таким чином окупанти планували спровокувати екологічне лихо і розхитати внутрішню ситуацію в регіоні.
«І не факт, що із затриманням одного агента, покидьки відмовились від таких нелюдських планів», – зазначили в СБУ.
Нагадаємо, раніше на Рівненщині затримали «вагнерівця», який готував диверсію на об'єктах енергетики. Чоловік встановлював GPS-трекери на об’єктах енергетичної інфраструктури, аби росіяни змогли завдати точних ударів.