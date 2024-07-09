За свої послуги переправники брали з кожного ухилянта від 3 тис. доларів

Служба безпеки України та Національна поліція заблокували діяльність організованої групи, яка заробляла на незаконному переправленні ухилянтів до країн ЄС. Троє мешканців Івано-Франківської області та житель Буковини налагодили маршрут через високогірну частину Карпат, оминаючи блокпости та прикордонні пункти пропуску. За свої послуги з кожного ухилянта брали від 3 тис. доларів.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 9 липня, організатором схеми був мешканець Верховинського району Прикарпаття. Він шукав охочих ухилитися від військового обов’язку, отримував від них гроші та керував діями інших членів групи. На початку незаконне переправлення через кордон коштувало 3 тис. доларів, з часом ціна зросла до 5 тис. доларів за одного чоловіка.

«Спільники везли клієнтів автомобільними етапами маршруту, інструктували щодо ділянок, які потрібно долати пішки та вбрід через ріку, а також безпосередньо переводили через Державний кордон України. При цьому, за оперативними даними СБУ, бізнес на ухилянтах не припинявся навіть взимку, коли перехід через гори надзвичайно небезпечний для життя», – інформують в СБУ.

Під час обшуків у помешканні та автомобілях переправників вилучили гроші, телефони та чорнові записи. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.