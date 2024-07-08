Порушників затримали за 20 м від кордону з Румунією

Закарпатські прикордонники затримали трьох ухилянтів, які 10 днів мандрували горами, намагаючись нелегально перетнути кордон з Румунією. Як повідомили у ДПСУ, нелегалів помітили вранці 8 липня працівники відділу «Богдан» Мукачівського загону за 20 метрів до державної межі. Ними виявилися двоє волинян та закарпатець.

«Через 10 діб блукань горами за самостійно прокладеним маршрутом “туристи” змогли підкорити обрану вершину, проте не змогли уникнути зустрічі з прикордонниками. Чоловіків затримали та доставили до прикордонного підрозділу», – повідомили у ДПСУ.

На порушників склали адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України), матеріали справи скерували до суду.

Прикордонники затримали двох волин та закарпатця (фото ДПСУ)

Як додали у прикордонному відділенні «Богдан», впродовж минулих вихідних схожих випадків з нелегальними «туристами» було близько двох десятків.