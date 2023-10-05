Служба безпеки України в четвер, 5 жовтня, дронами атакувала електропідстанцію в Курській області Росії. Унаслідок атаки без електроенергії залишилися важливі військові об’єкти росіян, повідомило «Громадське» з посиланням на джерела у спецслужбі.

Як йдеться в публікації, блекаут стався під час підготовки окупаційних військ до осінньо-зимового періоду. Військові об’єкти РФ були підключені до атакованої електропідстанції в населених пунктах Суджа, Любимівка та Глушкове Курської області.

Нагадаємо, у ніч проти 29 вересня група безпілотників атакувала Курську область Росії та скинула вибухівку на підстанцію. Унаслідок цього були знеструмлені 5 населених пунктів, повідомив голова регіону Роман Старовойт. Джерела в СБУ зазначали, що це була чергова їхня спецоперація.

28 вересня дрон Служби безпеки України знищив російську радіолокаційну станцію «Каста» біля населеного пункту Гир’ї російського регіону. Ця РЛС мала здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах. А перед цим, зранку 24 вересня, ЗСУ вразили в російському Курську будівлю ФСБ РФ. А згодом дрон влучив у нафтопереробний завод поблизу місцевого аеродрому.

Крім того, 26 вересня дрон Служби безпеки України скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію в селі Снагость Курської області. Як результат — без світла залишилися сім населених пунктів.