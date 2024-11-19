Олег Голубчак досі працює на посаді завідувача економічного відділення коледжу

Суд визнав винним у зловживанні впливом завідувача економічного відділення Івано-Франківського фахового коледжу Львівського національного університету природокористування Олега Голубчака. За отримання 800 доларів хабара від абітурієнта призовного віку за зарахування його на денну форму навчання, секретареві приймальної комісії призначили 51 тис. грн штрафу.

Як інформував ZAXID.NET, у серпні 2024 року 44-річний Олег Голубчак вимагав гроші у 26-річного місцевого мешканця за вступ до коледжу на платну форму навчання. Це дало б абітурієнтові можливість отримати відстрочку від призову на військову службу. Секретаря приймальної комісії затримали в його кабінеті на гарячому – одразу після отримання 800 доларів хабара.

Під час засідання Олег Голубчак визнав свою вину і попросив суворо його не карати, йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду від 14 листопада. Суд врахував думку прокурора, який просив призначити покарання у вигляді штафу, та позитивну характеристику обвинуваченого з місця роботи.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Дмитро Руденко визнав Олега Голубчака винним у зловживанні впливом і призначив йому 51 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.

За інформацією Івано-Франківського фахового коледжу Львівського національного університету природокористування, Олег Голубчак досі працює завідувачем економічного відділення.