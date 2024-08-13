Освітянину загрожує до 10 років ув’язнення

На Прикарпатті на хабарі затримали секретаря приймальної комісії фахового коледжу Львівського національного університету природокористування. Посадовець вимагав 800 доларів від абітурієнта призовного віку за вступ на денну форму навчання. Освітянину загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 13 серпня, 44-річний секретар приймальної комісії вимагав гроші у 26-річного місцевого мешканця за вступ до коледжу на платну форму навчання. Це дало б абітурієнтові можливість отримати відстрочку від призову на військову службу.

«Підозрюваний вимагав та одержав 800 доларів від місцевого мешканця призовного віку. За цю суму посадовець обіцяв вирішити питання щодо зарахування його на денну форму навчання до фахового коледжу, який є підрозділом Львівського національного університету природокористування», – інформують у прокуратурі.

Правоохоронці затримали освітянина одразу після одержання всієї суми хабара. Суд відправив його під домашній арешт та відсторонив від посади.

За вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою завідувачу відділення коледжу загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.