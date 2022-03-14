На чиновників Херсона чинять тиск, щоб схилити їх до лояльності окупаційним військам

Секретарці Херсонської міської ради Галині Луговій спалили будинок. Він розташований у передмісті Херсона в с. Антонівці. Сусіди бачили, як невідомі кинули щось у будинок херсонської посадовиці і втекли.

«Я залишилась без будинку. Думаю, я в списку на фізичне знищення», – повідомила Суспільному Галина Лугова.

Вона розповіла журналістам, що сама виїхала з дому, оскільки її село було під обстрілами. За будинком наглядали сусіди. Вони почули, як вранці хтось розбив вікно, після чого впало щось важке.

«Сусіди вийшли і бачили, як двоє осіб уже бігли від будинку. Ці люди кинули щось у вікно, якусь вибухову речовину. Це навмисно було», – сказала секретарка міськради.

Вранці 14 березня в Офісі президента повідомили, що у Херсоні вночі та ввечері були сильні вибухи та обстріли з градів.

Нагадаємо, у Херсон увійшли ворожі російські війська, однак люди щодня виходять на мітинги з синьо-жовтими прапорами. На владу чинять тиск. Там намагаються провести фіктивний референдум, як в Криму, і оголосити «народну республіку». Однак обласна рада не підтримала такого рішення. У Запорізькій області, де теж населені пункти тимчасово окуповані, масово викрадають чиновників та активістів.

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