Ще частину вул. Залізничної закриють на ремонт: як об’їхати
Третій етап робіт розпочнуть в понеділок, 7 вересня
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Під час третього етапу ремонтних робіт на вул. Залізничній для проїзду закриють ділянку від вул. Шараневича до вул. Короткої. Роботи розпочнуть в понеділок, 7 вересня, водіїв просять враховувати цю інформацію, повідомляє пресслужба Львівської міськради.
Водночас ще триває другий етап робіт і вул. Залізнична закрита для проїзду від вул. Ясної до вул. Шараневича.
Об’їзд закритих ділянок з понеділка здійснюватиметься так:
зі сторони вул. Городоцька: вул. Хотинська, вул. Голубовича та вул. Головацького, далі по вул. Декарта, вул. Марка Вовчка, вул. Олени Степанівни, вул. Квітки-Основʼяненка, вул. Бортнянського, вул. Луцького з виїздом на вул. Шевченка;Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
зі сторони вул. Шевченка: по вул. Левандівська, вул. Залізнична (до місця перекриття), далі об'їзд через вул. Ясна, вул. Братів Дужих, вул. Братів Міхновських з виїздом на вул. Городоцьку.
Ремонт на вул. Залізничній розпочався наприкінці минулого року. Проєктом реконструкції передбачені повна заміна усіх комунікацій, заміна покриття дороги, облаштування двох велосмуг, ремонт тротуарів і облаштування паркомісць. Ремонтні роботи на вул. Залізничній відбуваються за кредитні кошти.
Нагадаємо, що першу ділянку вул. Залізничної – від квазікільця вул. Шевченка до вул. Ясної – відкрили для руху транспорту 2 липня.