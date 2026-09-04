Для транспорту буде закрита ділянка від вул. Ясної до вул. Короткої

Під час третього етапу ремонтних робіт на вул. Залізничній для проїзду закриють ділянку від вул. Шараневича до вул. Короткої. Роботи розпочнуть в понеділок, 7 вересня, водіїв просять враховувати цю інформацію, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Водночас ще триває другий етап робіт і вул. Залізнична закрита для проїзду від вул. Ясної до вул. Шараневича.

Об’їзд закритих ділянок з понеділка здійснюватиметься так:

зі сторони вул. Городоцька: вул. Хотинська, вул. Голубовича та вул. Головацького, далі по вул. Декарта, вул. Марка Вовчка, вул. Олени Степанівни, вул. Квітки-Основʼяненка, вул. Бортнянського, вул. Луцького з виїздом на вул. Шевченка; Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

зі сторони вул. Шевченка: по вул. Левандівська, вул. Залізнична (до місця перекриття), далі об'їзд через вул. Ясна, вул. Братів Дужих, вул. Братів Міхновських з виїздом на вул. Городоцьку.

Ремонт на вул. Залізничній розпочався наприкінці минулого року. Проєктом реконструкції передбачені повна заміна усіх комунікацій, заміна покриття дороги, облаштування двох велосмуг, ремонт тротуарів і облаштування паркомісць. Ремонтні роботи на вул. Залізничній відбуваються за кредитні кошти.

Нагадаємо, що першу ділянку вул. Залізничної – від квазікільця вул. Шевченка до вул. Ясної – відкрили для руху транспорту 2 липня.