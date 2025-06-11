Що робити, якщо ваш собака їсть пісок: можливі причини та як відучити улюбленця
Що може бути краще, ніж день на пляжі з вашим улюбленцем? Проте іноді під час такого відпочинку ви можете помітити, як ваш собака, дістаючи тенісний м’ячик, з’їдає пристойну кількість піску. American Kennel Club розповідає, що потрібно робити в таких випадках та чи це небезпечно для вашого улюбленця.
Як і чому собака може з’їсти пісок?
Собаки можуть ковтати пісок випадково під час гри, бігу або коли підбирають м’яч. Ваш улюбленець може проковтнути пісок разом з солоною водою або навіть коли злизує пісок з лап. Зазвичай, проковтнувши лише невелику кількість піску, собака не завдасть собі шкоди. Але якщо всі ці дії відбуваються разом, собака може справді постраждати.
Симптоми потрапляння піску в організм
Як визначити, що ваш улюбленець наковтався піску? Якщо ви пішли на пляж і помітили такі симптоми, потрібно негайно відвезти собаку до ветеринара:
- задишка;
- блювота;
- зневоднення;
- біль у животі;
- тверде ущільнення в ділянці шлунка;
- закреп.
Чим це небезпечно?
У собаки, який наївся піску, може виникнути кишкова непрохідність. Цей стан може викликати у собак сильне нездужання та є потенційно небезпечним для життя.
Частинки піску дуже крихітні, але коли вони намокають, то стають важкими й перетворюються у тверду грудку. Будь-який пісок, який ковтає собака, природно стає вологим – і якщо його достатньо, це може призвести до блокування всього кишкового тракту.
Як допомогти собаці не наїстись піску?
- Уважно слідкуйте за собакою на пляжі. Якщо ви бачите, що собака ковтає пісок, дайте команду припинити.
- Візьміть з собою іграшки, які не поглинають стільки піску, як тенісний м'яч, наприклад, фрисбі.
- Візьміть з собою багато свіжої води та переконайтеся, що вона завжди доступна для вашого собаки. Не дозволяйте йому пити солону воду. Крім того, що собака може наковтатися піску, він ризикує отруїтися.
- Коли ви йдете з пляжу, якнайшвидше викупайте або обполосніть собаку зі шланга. Це видалить пісок з його шерсті та лап й не дасть йому злизувати його.