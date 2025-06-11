Собаки можуть ковтати пісок випадково під час гри, бігу або коли підбирають м’яч

Що може бути краще, ніж день на пляжі з вашим улюбленцем? Проте іноді під час такого відпочинку ви можете помітити, як ваш собака, дістаючи тенісний м’ячик, з’їдає пристойну кількість піску. American Kennel Club розповідає, що потрібно робити в таких випадках та чи це небезпечно для вашого улюбленця.

Як і чому собака може з’їсти пісок?

Собаки можуть ковтати пісок випадково під час гри, бігу або коли підбирають м’яч. Ваш улюбленець може проковтнути пісок разом з солоною водою або навіть коли злизує пісок з лап. Зазвичай, проковтнувши лише невелику кількість піску, собака не завдасть собі шкоди. Але якщо всі ці дії відбуваються разом, собака може справді постраждати.

Симптоми потрапляння піску в організм

Як визначити, що ваш улюбленець наковтався піску? Якщо ви пішли на пляж і помітили такі симптоми, потрібно негайно відвезти собаку до ветеринара:

задишка;

блювота;

зневоднення;

біль у животі;

тверде ущільнення в ділянці шлунка;

закреп.

Чим це небезпечно?

У собаки, який наївся піску, може виникнути кишкова непрохідність. Цей стан може викликати у собак сильне нездужання та є потенційно небезпечним для життя.

Частинки піску дуже крихітні, але коли вони намокають, то стають важкими й перетворюються у тверду грудку. Будь-який пісок, який ковтає собака, природно стає вологим – і якщо його достатньо, це може призвести до блокування всього кишкового тракту.

Як допомогти собаці не наїстись піску?