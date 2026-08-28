Програму конференції скоригують під вимоги локацій, що не розголошуються

Технологічна конференція IT Arena, що відбудеться наприкінці вересня у Львові, змінює традиційний формат і обмежує кількість учасників за порадами СБУ через безпекові ризики. Про це повідомляє Львівський IT Кластер, що організовує захід.

Що змінюється

Конференція відбудеться 25–27 вересня на кількох локаціях, щоб уникнути скупчення людей і забезпечити доступ до укриття для всіх учасників. Проте ці локації не розголошуються – учасників повідомлять про місце проведення Lviv IT Arena у день заходу.

Також оновлено програму події – за рекомендаціями Служби безпеки України цьогоріч не буде Dual-Use Expo. Окрім того, кількість учасників конференції обмежать до 3 тис. людей.

«Ми посилюємо заходи безпеки та вирішили розосередити скупчення учасників. Це дасть нам можливість зберегти баланс між відкритістю події та відповідальним ставленням до безпеки усіх відвідувачів. Також ми займаємось додатковими безпековими протоколами разом із містом та відповідними службами. Наразі ми працюємо над новою моделлю програми, враховуючи вибір нових локацій», – прокоментував CEO Львівського ІТ Кластера Михайло Лемак.

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Росія неодноразово атакувала масові заходи в України. Зокрема, 24 липня Росія обстріляла ракетами виставку «Критично захищено», яку організувала Асоціація виробників безпілотних систем та супутніх технологій «Армада». За інформацією проєкту УП «Оборонка», жодних публічних анонсів заходу тоді не було. Водночас його активно просували у профільних спільнотах без зазначення локації чи міста проведення.