У ніч на пʼятницю, 18 жовтня, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Рівненщині працювала ППО. На території області знищили один безпілотник типу Shahed.



«Люди та інфраструктура не постраждали. Дякую військовим за професійну роботу. Усім спокійного дня», – повідомив у Telegram голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Додамо, що повітряну тривогу в Рівненській області оголосили о 01:29 і тривала вона до 04:02.У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни випустили по Україні 135 ударних дронів типу Shahed. Сили ППО збили 80 з них у Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській та Вінницькій областях.