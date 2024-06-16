Андрій Бузинарський кілька разів вдарив у обличчя працівницю ОСББ, яка перед цим допомогла йому вийти з несправного ліфта

Син колишнього соратника обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука Михайла Бузинарського Андрій Бузинарський побив працівницю житлового комплексу у Вишгороді на Київщині. ДБР відкрило кримінальну справу за статтею про легкі тілесні ушкодження, а у військовій частині, де служить Бузинарський, розпочали службову перевірку.

Першим про цей інцидент повідомив сайт Lenta.ua. Мешканка ЖК «Ольжин Град», імʼя якої не називають із міркувань безпеки, розповіла «Суспільному», що Андрій Бузинарський живе в цьому житловому комплексі. За її словами, 29 травня він застряг у ліфті четвертого під’їзду, з ним на зв’язок вийшла 60-річна працівниця ЖК.

«Вона вийшла з ним на диспетчерський зв'язок, повідомила, що ліфт вийшов з ладу, що потрібно його перезавантажити. Він почав на неї кричати, казати “швидше це робіть”, нецензурною лексикою до неї сипати. Вона перезавантажила ліфт, але це нічого не допомогло. Вона вимушена була викликати аварійну службу, повідомила про те, що він мусить зачекати. Він дуже агресував, почав погрожувати їй, почав ногами бити ліфт, роздирати руками ліфтові двері. Вибрався він з ліфта, не дочекавшись аварійну службу, побіг з четвертого у перший під'їзд і там на неї напав, і побив», – розповіла жінка.

Напад на працівницю ЖК зафіксувала камера спостереження у під'їзді. На відео видно, як жінка відчиняє двері і виходить з під'їзду. У цей момент чоловік, подібний на Андрія Бузинарського, зустрічає її на порозі і за одяг тягне всередину приміщення та бʼє її в обличчя. Від удару жінка падає, але чоловік бʼє її ще раз. Під час цього до під’їзду зайшов чоловік, який зупинив конфлікт, пригрозивши викликати поліцію.

За інформацією Lenta.ua, Андрій Бузинарський почав погрожувати чоловіку, який зайшов у під’їзд, і показувати посвідчення працівника Національної гвардії. Працівники ОСББ викликали поліцію. Після отриманих травм побиту жінку госпіталізували.

«Зараз Андрій Бузинарський перебуває на волі. Він дуже агресивний. І вже вчора [наступного дня після інциденту] були зафіксовані факти вчинення нових хуліганських дій», – розповіла журналістам мешканка ЖК.

У коментарі «Суспільному» Андрій Бузинарський сказав, що не володіє інформацією про цей інцидент.

«Ну, ніяку жінку... Я взагалі – учасник бойових дій. Я воював, отримав чотири травми, є відповідні документи, акти. Зараз я взагалі на лікарняному, проходжу лікування. Я не знаю, що там пишуть», – сказав він.

За інформацією «Суспільного» з джерела в правоохоронних органах, ДБР проводить розслідування за фактом того, що військовослужбовець Національної гвардії Андрій Бузинарський побив працівницю ОСББ «Ольжин Град» Вишгороді. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ.

У пресслужбі Північного Київського територіального управління НГУ інформацію про розслідування ДБР підтвердили. Також командування військової частини, в якій служить Андрій Бузинарський, повідомило про інцидент Дарницьку спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Центрального регіону України.

«За цим фактом, відповідно до наказу командира, у військовій частині розпочато службове розслідування. Командування сприяє проведенню розслідування та наданню об'єктивної правової оцінки діям Бузинарського А. М.», – повідомили у пресслужбі Північного Київського територіального управління НГУ.

Після службового розслідування в НГУ будуть вирішувати, чи відсторонювати Андрія Бузинарського від служби чи ні. У Нацгвардії також повідомили, що впродовж місяця влітку 2023 року Андрій Бузинарський виконував бойові завдання на Лиманському напрямку, але був виведений у зв’язку з мінно-вибуховою травмою.

Андрій Бузинарський – син ексзаступника начальника департаменту центрального апарату МВС Михайла Бузинарського, якого ЗМІ називають соратником Віктора Медведчука. Зокрема він очолював його партію «Український вибір» у Здолбунові на Рівненщині, а потім – рівненський осередок партії «Опозиційна платформа “За життя”».

У 2018 році Андрій Бузинарський вчинив ДТП у нетверезому стані. Продюсерка рівненської філії «Суспільного» Інна Білецька прибула на місце ДТП, щоб висвітлити подію. Вона намагалась отримати коментар Бузинарського на місці, але він почав погрожувати і розбив її телефон. Інна Білецька зняла розмову з погрозами на відео, яке згодом стало доказом у кримінальній справі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345-1 (погроза життю журналіста). У січні 2024 року Рівненський міський суд закрив справу через закінчення термінів давності.