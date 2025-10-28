Водій не збавив швидкість перед пішохідним переходом

Яворівський районний суд Львова присудив студенту третього курсу «Львівської політехніки» три роки позбавлення волі за те, що він, керуючи автівкою, на смерть збив жінку. Проте суд змінив вирок на користь одного року іспитового строку. Відповідний вирок суд оголосив 23 жовтня.

Як йдеться у матеріалах справи, 14 березня близько 23:30 Андрій Реплянський їхав у Новояворівськ на автівці Citro ën Berlingo. На вулиці Степана Бандери вже у Новояворівську водій не знизив швидкість перед пішохідним переходом і збив жінку на смерть.

У судовому засіданні Андрій Реплянський визнав свою провину і попросив не увʼязнювати його, оскільки він сприяв розкриттю справи. Також у вироку зазначається, що водій виплатив компенсацію потерплій.

Спершу суддя Наталія Швед присудила Андрію Реплянському три роки позбавлення волі та заборонила керувати транспортом на два роки, проте змінила цей вирок на користь одного року іспитового строку.

Батьком Андрія Реплянського є Олег Реплянський, який має звання майора та працює начальником курсу у Львівському державному університеті внутрішніх справ.