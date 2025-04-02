Сіно для кроликів – головне джерело клітковини

Основою раціону кроликів є рослинна їжа. Проте через кліматичні особливості свіжа зелень не доступна завжди. Тому власники кролів використовують альтернативу – сіно. «Твій Песик» розповідає, яким має бути сіно для кролика.

Навіщо кроликам сіно?

Сіно для кроликів – головне джерело клітковини. Воно сприяє поліпшенню роботи шлунково-кишкового тракту. Цей різновид корму багатий на целюлозу, а його тверда структура сприяє сточуванню зубів. Окрім цього, сіно необхідне кроликам для створення гнізд.

Як вибрати якісне сіно?

Степове і лугове різнотрав’я в процесі висушування стає одним кращих видів сіна. Воно багате різними вітамінами, особливо групи D, та кальцієм. Також хороший варіант для годування кроликів – листя кульбаби, конюшини та люцерни, щавлю, лопуха, кропиви, подорожника і суданки. При цьому зелень краще збирати до початку цвітіння.

Можна для отримання сухого корму збирати люпин, грицики та сульфіт. З легким гірким смаком виходить сіно з кропу, дикої горобини, полину і цикорію.

Окрім різнотрав’я поживним також є сіно з бобових культур: еспарцету, вики, конюшини, люцерни. Проте сіно з цих рослин варто змішувати з іншими видами, інакше кролики почнуть швидко набирати вагу.

Також ви можете додати в їх раціон листя капусти, салату, селери, моркви та редиски.

Не вся зелень підходить для заготівлі сіна. Слід виключити: