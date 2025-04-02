Яким має бути сіно для кролика: важливі нюанси вибору
Основою раціону кроликів є рослинна їжа. Проте через кліматичні особливості свіжа зелень не доступна завжди. Тому власники кролів використовують альтернативу – сіно. «Твій Песик» розповідає, яким має бути сіно для кролика.
Навіщо кроликам сіно?
Сіно для кроликів – головне джерело клітковини. Воно сприяє поліпшенню роботи шлунково-кишкового тракту. Цей різновид корму багатий на целюлозу, а його тверда структура сприяє сточуванню зубів. Окрім цього, сіно необхідне кроликам для створення гнізд.
Як вибрати якісне сіно?
Степове і лугове різнотрав’я в процесі висушування стає одним кращих видів сіна. Воно багате різними вітамінами, особливо групи D, та кальцієм. Також хороший варіант для годування кроликів – листя кульбаби, конюшини та люцерни, щавлю, лопуха, кропиви, подорожника і суданки. При цьому зелень краще збирати до початку цвітіння.
Можна для отримання сухого корму збирати люпин, грицики та сульфіт. З легким гірким смаком виходить сіно з кропу, дикої горобини, полину і цикорію.
Окрім різнотрав’я поживним також є сіно з бобових культур: еспарцету, вики, конюшини, люцерни. Проте сіно з цих рослин варто змішувати з іншими видами, інакше кролики почнуть швидко набирати вагу.
Також ви можете додати в їх раціон листя капусти, салату, селери, моркви та редиски.
Не вся зелень підходить для заготівлі сіна. Слід виключити:
- жовтець;
- конвалія;
- чистотіл;
- живокіст;
- дурман;
- молочай;
- цикуту;
- наперстянку;
- болиголов;
- чемерицю.