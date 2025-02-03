Декоративні кролики, які живуть у квартирі, не мають можливості природним чином сточувати кігті

Стрижка кігтів у кроликів – одна з обов’язкових процедур догляду за цими тваринами. Хоча в природі кігті у кроликів сточуються самостійно, у домашніх умовах цього не відбувається, що може спричинити дискомфорт і навіть проблеми зі здоров’ям вихованця. «Твій Песик» розповідає, як правильно стригти кігті кролику та що робити при пошкодженні пульпи.

Чому важливо регулярно підстригати кігті кролику?

Декоративні кролики, які живуть у квартирі, не мають можливості природним чином сточувати кігті. Надто довгі кігтики можуть заважати кролику та доставляти дискофморт. Причин для обов’язкової стрижки кігтів досить багато:

Зниження ризику розвитку пододерматиту. Захист постави і хребта тварин від деформації. Зниження ризику зачіпання і виривання нігтя про килимове або інше покриття. Захист кінцівок від вивихів і проблем з суглобами.

Як часто потрібно стригти кігті?

Перша стрижка кігтів може статися вже у віці двох місяців. Але темпи їхнього росту залежать від декількох факторів:

Якість харчування. Спадкові ознаки. Породні особливості. Активність тварини. Умови утримання.

Середня тривалість перерви між процедурами складає 6-8 тижнів. Але точніше скаже візуальний огляд кінцівок. Також про необхідність проведення процедури свідчить цокіт кігтиків в процесі пересування тварини по паркету і лінолеуму.