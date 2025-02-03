Догляд за кроликом: чому важливо вчасно стригти кігті
Стрижка кігтів у кроликів – одна з обов’язкових процедур догляду за цими тваринами. Хоча в природі кігті у кроликів сточуються самостійно, у домашніх умовах цього не відбувається, що може спричинити дискомфорт і навіть проблеми зі здоров’ям вихованця. «Твій Песик» розповідає, як правильно стригти кігті кролику та що робити при пошкодженні пульпи.
Чому важливо регулярно підстригати кігті кролику?
Декоративні кролики, які живуть у квартирі, не мають можливості природним чином сточувати кігті. Надто довгі кігтики можуть заважати кролику та доставляти дискофморт. Причин для обов’язкової стрижки кігтів досить багато:
Зниження ризику розвитку пододерматиту.
Захист постави і хребта тварин від деформації.
Зниження ризику зачіпання і виривання нігтя про килимове або інше покриття.
Захист кінцівок від вивихів і проблем з суглобами.
Як часто потрібно стригти кігті?
Перша стрижка кігтів може статися вже у віці двох місяців. Але темпи їхнього росту залежать від декількох факторів:
Якість харчування.
Спадкові ознаки.
Породні особливості.
Активність тварини.
Умови утримання.
Середня тривалість перерви між процедурами складає 6-8 тижнів. Але точніше скаже візуальний огляд кінцівок. Також про необхідність проведення процедури свідчить цокіт кігтиків в процесі пересування тварини по паркету і лінолеуму.