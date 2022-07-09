У Львові та області на неділю, 10 липня, оголосили штормове попередження.

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра, 10 липня, вдень у Львові й області слід очікувати грозу, місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 20 до 22° тепла.

Мерія Львова закликає мешканців зважати на прогноз погоди й бути обачними. У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 1580.