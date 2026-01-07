У середу, 7 січня, у Рівному та Рівненській області синоптики прогнозують складні погодні умови – значний сніг та ожеледицю. У зв’язку з цим рятувальники оголосили штормове попередження.

Як повідомив Рівненський обласний гідрометцентр, 7 січня очікується значний сніг і хуртовина, а на дорогах – ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря в області протягом дня коливатиметься від -3ºС до -8ºС, у Рівному – від -4ºС до -6ºС.

У четвер, 8 січня, прогнозують подальше погіршення погоди: хуртовину, ожеледицю та місцями снігові замети. Вдень пориви північного вітру сягатимуть 15-18 м/с.Температура повітря в області протягом дня становитиме від -3ºС до -8ºС, у Рівному – від -5ºС до -7ºС.

За інформацією рятувальників, 8-9 січня через активний циклон на Рівненщині очікуються сильні снігопади. Місцями може випасти до 25 см снігу, можливі хуртовини та перемети на дорогах. З 10 січня прогнозують арктичне похолодання – температура повітря знизиться до -20°С. Також не виключають ускладнення руху транспорту та перебої з електропостачанням.

У період з 9 по 11 січня синоптики прогнозують невеликий, місцями помірний сніг. На дорогах збережеться ожеледиця, можливі замети. Очікується приріст снігового покриву на 10-20 см. Наприкінці тижня морози посиляться: вночі до 17-22ºС морозу, вдень до 11-16ºС морозу.