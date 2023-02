У ніч із п’ятниці, 3 лютого, на суботу, 4 лютого, на території Закарпатської області очікується сильний снігопад і вітер до 20 м/с. Також синоптики прогнозують похолодання, ожеледицю на дорогах і хуртовини. У горах – заметіль.

Як йдеться у повідомленні Закарпатського гідрометеорологічного центру, у ніч на суботу, 4 лютого, по всій території області очікується значний та сніг. На дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу (І рівень небезпечності, жовтий). Температура повітря вночі 0-5° C морозу, вдень від 2° C морозу до 3° C тепла, на високогір'ї протягом доби 7-9° C морозу.

«Вдень 4 лютого на більшій частині території Закарпатської області та в Ужгороді очікується посилення північного вітру до 15-20, на високогір'ї – до 25-30 м/с. У горах хуртовини», – йдеться у повідомленні.

Через сильні опади у горах протягом 3-5 лютого очікується значна лавинна небезпека (III рiвень). Закарпатська служба порятунку звернулася до туристів із закликом утриматися від походів у Карпати до покращення погодних умов.