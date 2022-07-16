У найближчу добу, 17 липня, синоптики прогнозують короткочасні грози та пориви вітру до 20 м/с. У наступні дні очікують мінливу хмарність. До кінця наступного тижня очікується потепління до 29° тепла, а подекуди і вище.

ZAXID.NET публікує прогноз погоди на 17-21 липня для західних областей України.

Львівська область

Львівський гідрометцентр застерігає про грозу і пориви вітру ввечері 16 липня, а також вночі та вдень 17 липня. Місцями пориви північно-західного вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

17 липня температура повітря вночі 6-11°, вдень 17-22° тепла. У Львові – вночі 7-9°, вдень 19-21° тепла.

На 18 липня прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 19-24° тепла.

19 липня: температура вночі 8-13°, вдень 22-27° тепла. Мінлива хмарність, без істотних опадів.

20-21 липня: температура повітря вночі 11-16°, вдень 27-28° тепла. Хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Волинська область

17 липня – мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви. Температура повітря у Луцьку вночі 9-11°, вдень 18-20° тепла, в області вночі 7-12°, вдень 16-21° тепла.

18 липня. Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23° тепла.

19 липня. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24° тепла. Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с.

20 липня. Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27° тепла.

21 липня. Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28° тепла.

Рівненська область

17 липня. Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 15-20° тепла.

18 липня. Мінлива хмарність Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13° тепла, вдень 17-22° тепла.

19 липня. Мінлива хмарність. Можливі короткочасні опади. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26° тепла.

20 липня. Температура вночі 12-14°, вдень 24-27° тепла. Мінлива хмарність, без опадів.

21 липня. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 27-29° тепла. Мінлива хмарність, без опадів.

Тернопільська область

17 липня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликі короткочасні дощі. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 9-14°, вдень 18-23° тепла.

18 липня. Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 19-24° тепла.

19 липня. Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26° тепла.

20 липня. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27° тепла. Мінлива хмарність, без опадів.

21 липня. Температура вночі 12-14°, вдень 27-29° тепла. Вітер північний, 5-10 м/с. Мінлива хмарність, без опадів.

Хмельницька область

1️7 липня. Мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 9-14° тепла, вдень 16-21° тепла.

18 липня. Без опадів. Температура повітря вночі 11-13° тепла, вдень 20-22° тепла. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

19 липня. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 11-13° тепла, вдень 23-25° тепла. Вдень дощ.

20 липня. Температура повітря вночі 12-14° тепла, вдень 25-27° тепла. Без опадів.

21 липня. Без опадів. Температура повітря: вночі 12-14° тепла, вдень 27-29° тепла. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Івано-Франківська область

17 липня хмарно з проясненнями, вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря в Івано-Франківську вночі 10-12° тепла, вдень 20-22° тепла. В області: вночі 7-12° тепла, вдень 17-22° тепла. У високогір’ї Карпат нічна температура повітря 3-8° тепла, вдень 10-15° тепла.

18 липня. Без опадів. Температура повітря: вночі 11-13° тепла, вдень 20-22° тепла. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

19 липня. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря: вночі 11-13° тепла, вдень 23-25° тепла. Без опадів.

20 липня. Температура повітря вночі 12-14° тепла, вдень 25-27° тепла. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Без опадів.

21 липня. Без опадів. Температура повітря: вночі 12-14° тепла, вдень 27-29° тепла. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Закарпатська область

17 липня: Мінлива хмарність, вночі у горах місцями короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці в горах подекуди слабкий туман. Вітер північний 8-13 м/с. Температура повітря вночі 9-14°, вдень 23-28° тепла, в горах місцями вночі до 6° тепла, вдень 11-16° тепла. В Ужгороді: вночі 11-13°, вдень 23-25° тепла.

18 липня. Мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці в горах місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 7-12° тепла, вдень 23-28°, в горах місцями 13-18° тепла.

19 липня. Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 9-14° тепла, вдень 25-30°, в горах місцями вночі до 6° тепла, вдень 16-21° тепла.

20-21 липня. Без опадів. Температура повітря вночі 12-17° тепла, вдень 30-35°, в горах місцями вночі до 9° тепла, вдень 20-25° тепла.

Чернівецька область

17 липня. Вночі 12-14°, дощ, вдень без опадів, 21-23° тепла. Вдень вітер посилиться до 7-12 м/с.

18 липня. Без опадів. Температура повітря вночі 11-13° тепла, вдень 20-23°.

19 липня. Температура повітря вночі 11-13° тепла, вдень 23-25° тепла. Без опадів. Вітер 5-10 м/с.

20 липня. Температура повітря вночі 12-14° тепла, вдень 25-27° тепла. Без опадів. Вітер 5-10 м/с.

21 липня. Без опадів. Температура повітря вночі 12-14° тепла, вдень 27-29° тепла.