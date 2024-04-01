Холодне повітря призведе до зниження температури на 8-10 ⁰С

На Закарпатті 2-3 квітня синоптики прогнозують ускладнення погодних умов. Холодне повітря призведе до зниження температури на 8-10 ⁰С.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, з 20-25 ⁰С 1-го квітня температура опуститься до 10-15 ⁰С, а на високогір’ї – до 7 ⁰С.

«2 квітня очікується помірний, місцями значний дощ, окремі грози. Вдень 2 та 3 квітня посилення вітру до 15-20, на високогір’ї до 25 м/с. Вночі 3 квітня – 2-7 ⁰С тепла, вдень – 12-17 ⁰С, на високогір’ї 4-9 ⁰С тепла. Ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпечності (жовтий)», – інформують в ДСНС.

Рятувальники попереджають, що негода на Закарпатті може призвести до порушень електропостачання, а також роботи служб комунального господарства, зв’язку, будівельної і туристично-рекреаційної галузей.