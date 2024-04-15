Через ускладнення погодних умов оголошено І (жовтий) рівень небезпеки

З 16 квітня на Закарпатті очікують різке зниження температури повітря на 8-10°﻿С. У горах місцями падатиме дощ з мокрим снігом.

Як повідомили в управлінні ДСНС України в Закарпатській області, надходження холодної повітряної маси призведе до зниження температури з 25°﻿С 15 квітня до 11°﻿С 16 квітня. Вночі 17 квітня температура на високогір’ї знизиться до 0°﻿С.

«16 квітня очікуються часом дощі, місцями значні, вночі грози. 17-го квітня часом дощі, вночі місцями значні, на високогір'ї східної частини з мокрим снігом. 18-го квітня часом дощі, в горах місцями з мокрим снігом. Вдень 15 квітня місцями очікується посилення вітру 15-20 м/с, вночі 16-го на більшій частині території 15-20, місцями до 25 м/с», – інформують рятувальники.

У ДСНС зазначили, що через ускладнення погодних умов оголосили І (жовтий) рівень небезпеки.