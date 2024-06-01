Внаслідок ДТП легковик отримав значні пошкодження, загинула пасажирка

У суботу, 1 червня, на трасі Київ-Чоп у селі Добряни поблизу міста Стрий на Львівщині водій автомобіля Mazda виїхав на зустрічну смугу та врізався у фуру. В результаті загинула пасажирка легковика.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, смертельна ДТП сталася близько 15:00 на трасі Київ-Чоп у селі Добряни. Водій легкового автомобіля Mazda виїхав на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення з вантажівкою. Унаслідок ДТП 61-річна пасажирка легковика від отриманих травм загинула на місці.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що 65-річного водія легковика, мешканця міста Долина Івано-Франківської області, госпіталізували у стані середньої тяжкості з попереднім діагнозом – закрита черепно-мозкова травма, забої голови та грудної клітки.

За попередніми даними від очевидців, водій легковика розповів, що сім’я поверталася з-за кордону і він заснув за кермом.

Обставини аварії встановлюють правоохоронці.